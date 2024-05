Álvaro Fidalgo ha entendido a la perfección lo que significa el americanismo. Gane o pierda, el futbolista español de las Águilas ha dado siempre la cara.

El elemento de los azulcrema siempre ha tenido un buen trato con la prensa y ayer, en el Día de Medios previo a la Final de la Liga MX no fue la excepción.

Hasta en los momentos que parecerían de alta presión o nerviosismo, "El Maguito" los toma con calma y así quedó reflejado ayer cuando fue cuestionado sobre su posible salida del América.

¿Cuál fue la reacción de Fidalgo ante una peculiar pregunta?

Un reportero lanzó la versión de que Real Madrid había ofertado por él tras la salida de Toni Kroos; Fidalgo simplemente no logró contener la risa.

"No jodas... No, vamos a ser realistas, Madrid no. Vamos a ser serios, hablemos de las cosas de verdad", respondió pausado por contener la risa.

Álvaro Fidalgo, durante el Día de Medios de la Final del Clausura 2024. FOTO: Especial

"Estoy centrado en el club y a día de hoy no me importa nada más. Ya lo había comentado. No sé qué pasará conmigo, pero estoy seguro que estos dos partidos no serán los últimos con el club", agregó Fidalgo.