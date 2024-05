La rivalidad entre el periodista David Faitelson y el exfutbolista Marc Crosas continúa a todo lo que da. Ya no sólo se limitaron a realizar comentarios de uno contra el otro a través de sus cuentas de redes sociales, ahora intercambiaron algunas palabras durante el programa 'Línea de 4' de TUDN, mientras entrevistaban al portero del América, Luis Ángel Malagón.

De cara a la gran Final del futbol mexicano entre América y Cruz Azul, ambos personajes de TUDN entrevistaban al guardameta del los azulcremas; sin embargo todo detonó cuando el extrabajador de Azteca Deportes y ESPN lanzó una peculiar pregunta sobre Memo Ochoa que hizo reaccionar al cancerbero.

"¿Qué se siente ser el hombre que retiró a Guillermo Ochoa de la Selección?", preguntó Faitelson a Malagón, quien sonrió con un poco de nerviosismo. "No me digas eso", fue la respuesta del arquero.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson que incomodó a Crosas?

Fue entonces, cuando el comentarista de TUDN profundizó en el tema y de 'pasadita' testereó a su compañero Marc Crosas.

"Pero Malagón, no tienes ningún problema, así es la vida; mañana o pasado llegará alguien y va a retirar a Crosas de aquí como lo retiró de las canchas, es una ley normal", dijo David Faitelson.

Evidentemente, el comentario del periodista deportivo incomodó al exjugador español, quien no se limitó y respondió de forma contundente: "Ojalá y a ti te retiren, por favor".

A pesar de los comentarios, la entrevista con Malagón continuó y el portero manifestó su admiración por Memo Ochoa.

"Es uno de los tipos que más admiro, porque él, al ya ser Guillermo Ochoa, siempre se comportó conmigo de una manera; igual cuando llegué acá, él me dijo: 'yo creo que tú eras el indicado en llegar'. Entonces a mi siempre que se tratan de ese tipo de detalles de controversia, a mi pues no me gusta, porque yo sé lo que él dignifica para mi, se que él es mi amigo, sabe que lo quiero mucho, que lo admiro", respondió Malagón.