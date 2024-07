Chicharito Hernández ha quedado mucho a deber en su regreso a las Chivas. En su primer torneo apenas pudo marcar un gol y se perdió muchos partidos importantes debidos a lesiones.

Y la situación no cambió muchos en la pretemporada de cara al Apertura 2024, donde el chiverío no pudo contar con el atacante mexicano en un cuadrangular en Zacatecas, debido a un golpe que sufrió, según un comunicado de prensa.

¿Chicharito Hernández estuvo a punto de retirarse?

Luego de que decidieran no arriesgarlo para hacer el viaje a Zacatecas, la afición se volcó en contra del Chicharito, ya que una vez más se perdió dos partidos con el equipo.

No obstante, el atacante mexicano por fin rompió el silencio y habló de los motivos por los que no pudo jugar ante Cruz Azul y Pachuca en Copa por la Paz, señalando que estuvo a nada de tener otra lesión grave.

Hernández Balcázar señaló que durante la pretemporada en Cancún, una barrida casi le provoca una rotura de ligamento cruzado, pero ahora de la rodilla izquierda. Aseguró que en caso de que sí se hubiera lastimado de esa forma, hubiera tomado la determinación de retirarse.

“¿Por qué no fui a Zacatecas? Porque tenía un esguince en el ligamento colateral medial de mi rodilla izquierda. Lo voy a decir, creo que esquivamos una bala muy dura, porque me pude haber roto otra vez el ligamento cruzado, ahora de la otra rodilla, por una barrida que fue sin intensión.

“Me pasó un el penúltimo día de la pretemporada en Cancún. Fue una barrida que se pudo prevenir y casi me chinga la rodilla. Me salvé, porque yo creo que si me vuelvo a lastimar la rodilla de esa manera, yo me retiro, no creo estar otros ocho meses recuperándome y más esta edad”, dijo en uno de sus streams.