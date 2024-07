Aun con la rivalidad histórica entre Chivas y América, Emilio Azcárraga Jean defendió a "Chicharito" Hernández de las críticas que recientemente "lo han golpeado", puesto que su regreso al balompié mexicano no cumplió con las expectativas de la afición rojiblanca.

"Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. Entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego es el fondo, no tengo bronca. La forma, la violencia, los insultos... No puedo", externó el dueño del conjunto de Coapa, para los micrófonos de Caliente TV.

En el último torneo, "Chicharito" jugó trescientos sesenta y siete minutos, donde solo anotó un solitario gol contra Puebla. De ahí en fuera, vivió gran parte de sus compromisos lesionado.

Por ello, la afición de Chivas está a la espera de que el panorama cambie, no solamente para el futbolista mexicano, para el equipo en general.

¿Cuándo empieza el Apertura 2024?

El Apertura 2024 comenzará el próximo 5 de julio de 2024. No obstante, cabe recordar que se cruzará con Copa América aún en desarrollo, por lo que algunos equipos contarán con algunas bajas sensibles.

Ahí, "Chicharito" Hernández buscará jugar más minutos y "poner en alto" la playera de Chivas.