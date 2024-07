Miguel Herrera, en 2013, se encargó de sacar del hoyo a la Selección Mexicana, luego de un proceso más que escabroso rumbo a Brasil 2014, donde ya habían pasado José Manuel de la Torre y Víctor Manuel Vucetich.

En aquel momento, el América le ‘prestó’ al Tri a su presidente deportivo, Ricardo Peláez y al Piojo como entrenador. Tras el Mundial, el directivo regresó al club, no así el entrenador, quien decidió quedarse en el banquillo nacional.

¿Azcárraga pronosticó el fracaso del Piojo Herrera en el Tri?

Es bien sabida la historia del Piojo Herrera en la Selección Mexicana, quien después ganar la Copa Oro de 2015, perdió su trabajo luego de un altercado que tuvo en el aeropuerto de Philadelphia, donde intentó golpear a Christian Martinoli.

Y pese a que para muchos fue sorpresiva cómo se dio su salida de Tri, hay quienes ya auguraban que el entrenador no iba a durar mucho en el banquillo del combinado nacional.

Uno de ellos fue Emilio Azcárraga Jean, quien señaló que él en todo momento se imaginó que Miguel Herrera no iba a durar mucho tiempo como técnico de México, por lo que le pidió que tras el Mundial de Brasil 2014 regresara al América y, aunque el Piojo aceptó, al final optó por mantenerse en el Tricolor.

“El Piojo es un gran amigo. Yo le dije en su momento, ‘no te vayas a quedar en la Selección, porque no vas a acabar tu ciclo. Regrésate al América’. Y me dijo ‘sí, sí, claro…’ Y le fue bien, le empezó a gustar y ya no acabó su ciclo”, dijo el dueño de Televisa en entrevista con Caliente TV.