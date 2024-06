El Chucky Lozano no fue incluido en la lista de México para la Copa América, pero subrayó que aceptó la exclusión y que va a trabajar para volver a ganarse una oportunidad.

"La selección sí me enteré que está aquí en San Diego. Son decisiones que no están en mis manos. Siempre les deseo lo mejor, ojalá que empiecen la Copa América de la mejor manera", dijo.

"Estoy enfocado en mi familia, estamos disfrutando mucho las vacaciones. Yo soy inmensamente feliz yendo a la selección, me encanta ir y lo disfruto. Cada oportunidad que me dan siempre me entrego al máximo. Estoy totalmente abierto y ojalá pueda seguir yendo", prosiguió.

"Voy a seguir jugando, demostrando la calidad que tengo. Voy a demostrar en la cancha, eso es lo más importante. Ojalá pueda seguir yendo", concluyó.

Tom Penn, consejero delegado del San Diego, acompañó a Lozano en su presentación y subrayó el perfil ganador del mexicano, que, dijo, "ganó en todos los sitios en los que jugó".

También insistió en el hecho de que Lozano dio su disponibilidad al proyecto 'Right to Dream' (Derecho a soñar), con el que el club pretende impulsar el futbol en la comunidad californiana.