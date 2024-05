La Final del Clausura 2013 representa el que quizás es el episodio más oscuro en la historia del Cruz Azul. La Máquina ganaba por dos goles al América, pero en tiempo de compensación le sacaron el empate, forzando los tiempos extra y penaltis.

Ya en dicha instancia, los cementeros no se pudieron reponer, ya que fallaron los primeros dos remates. De manera increíble, las Águilas les arrebataron el título a los celestes en el Estadio Azteca.

¿Por qué Cruz Azul perdió en penaltis ante América en 2013?

La Máquina ya no pudo reaccionar ante el América en la Final del Clausura 2013, por lo que se notaban anímicamente derrotados ya en la tanda de penaltis. Al menos así lo dejó ver Rogelio Chávez, quien era mediocampista de los celestes en ese torneo.

Durante una charla que tuvo con Yosgart Gutiérrez, el exjugadore de La Máquina reveló que se notaba miedo y nerviosismo entre los cobradores. Incluso, le aconsejó a Alejandro Castro que no tirara, pero éste se negó.

“Yo estaba pensando en quiénes iban a tirar, pero cuando empiezo a ver (las caras) dije ‘no estos weyes están…’ Le dije: ‘no tires, wey, no tires (a Alejandro Castro) y me respondió ‘no sí, yo tengo los huevos, la personalidad’, no sé qué me dijo.

“Empieza Memo Vázquez ‘quién va de uno, quién va de dos, quién va de tres’ y voltean a ver… Pinche Chaco, por qué ni tiró el primero. Nunca tira así el Chule (Orozco) los penales. Hubo un jugador que dijo ‘yo tengo los huevos para decir que estoy cagado y no tiro’”, comentó en el podcast de Yosgart.

En aquella tanda de penaltis, Chuletita Orozco tiró al centro y Moisés Muño detuvo con los pies el remate. Alejandro Castro se resbaló y voló el balón. Rogelio Chávez tiró a la derecha y anotó. Gerardo Flores tiró a la izquierda y marcó. Chaco Giménez ya no tuvo que disparar el final de los celestes.