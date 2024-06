Cuauhtémoc Blanco confesó que estuvo cerca de ser jugador de las Chivas

Cuauhtémoc Blanco es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia y por supuesto, uno de los grandes ídolos del América; sin embargo, el 'Divo de Tepito' estuvo cerca de jugar en la Chivas.

En entrevista con Antonio de Valdés, el actual gobernador de Morelos reveló que quien lo descubrió como futbolista pudo llevarlo al Rebaño.

Ángel 'Coca' González pasará a la historia como ser la persona que descubrió a Cuauhtémoc Blanco en la delegación Azcapotzalco, con la promesa de llevarlo al Club América, el equipo de sus amores.

"Me fui con él, quedamos campeones y cuando regreso a la Ciudad de México, me dice 'sabes qué, te voy a llevar a las Chivas', y yo le dije ¿qué? Está bien, no pasa nada. Yo siempre le he ido al América, pero en aquel entonces Ángel 'El Zurdo' López era entrenador de las Chivas y él conocía al Zurdo López. Como a los cuatro días me llama y me dice, 'siempre no nos vamos a las Chivas, nos vamos al América'" reveló Cuauhtémoc.

