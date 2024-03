La derrota de dos goles a cero de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Final de la Nations League de la Concacaf selló un nuevo fracaso para el equipo dirigido por el estratega Jaime Lozano. Ante este hecho, las críticas sobre los jugadores y el timonel del Tricolor no se han hecho esperar.

Uno de los más señalados por los expertos y aficionados del futbol ha sido el entrenador Jaime Lozano; de hecho salió a relucir que en algún momento la Federación Mexicana de Futbol tuvo sobre la mesa el nombre de Marcelo Bielsa para dirigir al equipo nacional; sin embargo, el organismo se decantó por el técnico mexicano.

Guillermo Lara, promotor de futbol en nuestro país, reveló en una charla con TUDN cómo la Femexfut prefirió al Jimmy en lugar del estratega argentino para encarar el proceso rumbo a la Copa Mundial de 2026.

"Una persona muy importante en la Federación me decía, 'yo prefiero a Jaime porque se lleva muy bien con los jugadores', pues espérame, estás hablando de un torneo de Copa del Mundo. Yo decía ¿Por qué no a Marcelo Bielsa? Que ya vivió ese proceso con Argentina con grandes jugadores, 'no, que quería mucho dinero'", explicó el promotor a la cadena de televisión deportiva.

¿Quiénes preferían a Lozano en lugar de Bielsa?

En ese mismo sentido, Lara aseguró que el dinero no era problema para poner a Bielsa al mando del Tricolor, pero que el voto de los propios jugadores ayudó a que Lozano fuera el elegido.

"Los derechos de televisión los vendes más caro que eso, con un año de derechos le pagas a Bielsa de aquí al Mundial, ¿Por qué no se los pagan? 'No, yo prefiero a Jaime porque los jugadores quieren a Jaime'. Los jugadores no saben a quién querer, les da igual con quién", añadió el ejecutivo del balompié.