Igor Lichnovsky se ha convertido en uno de los mejores jugadores del América, no sólo este torneo, sino desde el pasado, donde llegó a poner orden en la defensa y fue fundamental para conseguir el título de Liga.

Sin embargo, su compromiso dentro del terreno de juego no se compara al de su vida personal, ya que ha estado involucrado en varias polémicas, desde pelearse con David Faitelson, el podcast de la Trisecta y estar asistiendo a eventos sociales, en vez de estar concentrado en el equipo.

¿Lichnovsky va a renovar con América?

Mucho se ha hablado del defensa andino. Incluso se manejó la información de que dentro del equipo ya no estaban a gusto con el sudamericano, por lo que la directiva lo regresaría a Tigres, ya que este mes concluye su préstamo con las Águilas.

No obstante, parece que hay posibilidades de que Igor se mantenga en el equipo azulcrema, pero esta vez no sería en calidad de cedido, ya que en Coapa no descartan la posibilidad de comprar su carta a Tigres.

Todas estas especulaciones surgieron luego de que Lichnovsky publicó en redes sociales una imagen junto a Emilio Azcárraga Jean, dueño de las Águilas, por lo que todo a punta que si logran el ‘Bi’, harían lo posible por adquirirlo de manera definitiva.

No obstante, la situación no será sencilla, ya que en caso de que el andino permanezca con los azulcremas será el mejor pagado del club, por encima de Henry Martín o Diego Valdés. Existe la posibilidad de que Lichnovsky se baje el sueldo para quedarse con el América.