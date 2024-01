Chivas, de la mano de Fernando Gago, se ha convertido en un equipo dinámico y que siempre busca el marco rival. No obstante, en los tres primeros partidos han dejado claro que no tienen un delantero matón, ya que José Juan Macías aún no está al 100 por ciento luego de su larga lesión.

En los encuentros ante Santos, Tigres y Xolos, el Rebaño Sagrado ha sufrido en el tema de contundencia, ya que generan muchas jugadas de peligro, pero no hay quién las empuje. De lo que más se puede destacar es la dupla que están formando Cade Cowell y Roberto Alvarado.

¿Debieron expulsar al Piojo Alvarado?

Chivas sufrió mucho para encontrar el empate en la visita a Tijuana, incluso una vez más se dieron el lujo fallar jugadas increíbles sin portero. No obstante, el Piojo Alvarado fue el encargado de mandar el balón al fondo de la red de Xolos.

No obstante, la historia pudo ser muy diferente, debido a que según Felipe Ramos Rizo, exárbitro mexicano, el Piojo tuvo que ser expulsado apenas al minuto 4 de juego, cuando el jugador del chiverío le propinó un certero pisotón a un rival. Eso pudo haber cambiado el rumbo del juego, tomando en cuenta que fue él quien empató el partido.