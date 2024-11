El torneo terminó para Chivas la semana pasada, cuando no fueron capaces de avanzar al segundo juego del Play In. El Rebaño Sagrado fue eliminado de manera humillante por el Atlas en su estadio.

La afición está más que molesta, por lo que desde ya han comenzado a exigir refuerzos de renombre para el siguiente campeonato. Pese a que varios equipos siguen en competencia, se comienzan a escuchar opciones de fichaje para el Guadalajara.

¿Marcelo Flores será refuerzo de Chivas?

Tigres está a punto de comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2024, pero ya se rumora que uno de sus jugadores podría cambiar de equipo para el siguiente semestre: Marcelo Flores.

El canterano del Arsenal no ha tenido la actividad deseada en el primer equipo de los felinos, por lo que su intención sería la de salir a otro equipo donde tenga la posibilidad de ser titular.

Uno de los principales motivos por los que Marcelo desea más proyección, es debido a que aspira a ser tomado en cuenta por Javier Aguirre para el Mundial de 2026; de momento, no lo ha llamado por su falta de acción en el campo de juego.

Es por ello que desde Verde Valle y San Nicolás de los Garza ya estarían preparando un trueque, debido a que Veljko Paunovic quiere dirigir de nuevo a Fernando Beltrán, por lo que Flores pasaría Chivas y el Nene a Tigres.

De momento no hay nada oficial. No obstante, esta no sería la primera vez que Marcelo Flores suene para llegar al Guadalajara, debido a que fue opción antes de que llegara con la escuadra de la ‘U’.

Paunovic desea tener al Nene Beltrán en Tigres y dejaría ir a Marcelo Flores. Foot: Imago7

¿Cuántos goles suma Marcelo Flores en Liga MX?

Marcelo Flores generó muchas expectativas en el futbol mexicano debido a sus inicios en el Arsenal, donde no pudo despegar en el primer equipo del cuadro de la Premier League.

Para el Apertura 2023, fichó con Tigres, club en el que hasta el momento no se ha podido afianzar en el equipo titular. Ha disputado 38 juegos en Liga MX, diez como titular y registra ocho goles.