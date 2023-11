Matías Almeyda se convirtió en unos de los directores técnicos más exitosos en la historia de Chivas al conseguir cinco títulos entre 2015 y 2018.

El argentino ganó una Liga MX, una Liga de Campeones de la Concacaf, una Supercopa MX y dos Copas MX, con lo que se ganó el cariño de toda la afición del Rebaño.

Sin embargo, su salida se dio de forma inesperada luego de una serie de problemáticas entre la cúpula mayor rojiblanca, el cuero técnico y los futbolistas.

Recientemente, el Pelado decidió romper el silencio y se sinceró sobre su etapa ganadora en Verde Valle.

“Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo ‘¡Qué daño me hice en ganar!’ Fue un gran daño”.

En entrevista para TUDN, Matías Almeyda reconoció que prefirió callar cuando abandonó al conjunto tapatío porque ciertos miembros de la directiva no quedaron nada satisfechos con su postura de apoyar a los jugadores del Redil.

“Yo nunca más hablé, nunca. Me fui y nunca hablé nada. Molestó el que yo haya hablado con los jugadores que se tenían que hacer respetar, pero mi conciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante”.