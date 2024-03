América tiene este viernes un partido frente al Atlético de San Luis en el que, en teoría, es ampliamente superior, pero que a la vez significará una dura prueba para André Jardine.

Debido al desgaste de varios seleccionados, así como algunas bajas que sufrió en los últimos días, se verá una alineación distinta para el cuadro americanista. Situación que quieren aprovechar jugadores con poca participación como Néstor Araujo.

“Es lo que pensaba contra Tigres, entre compañeros hablamos de que no podíamos perder porque uno también quiere jugar y tener minutos. Si uno hace las cosas mal, aunque sea un equipo B, se da la oportunidad para que el técnico o la directiva diga ‘por eso no juegan'", declaró el central mexicano.

En 2023, Araujo sufrió una lesión en la rodilla que lo alejó varios meses de toda actividad, pero de a poco ha ido recuperando su nivel para estar a disposición del técnico André Jardine.

🗣️ "Hay que sumar minutos. Viene un calendario pesado y hay que estar listos para lo que necesite el club", Néstor Araujo en conferencia de prensa 🦅

👉 https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/NV8jIQC8xA — De10Sports (@De10Sports) March 28, 2024

"Trato de trabajar duro, desde la lesión siempre hago algo extra. Los que no tenemos minutos buscamos eso, hacemos trabajo extra para cuando nos toque la oportunidad intentar jugar ben, ganar y la exigencia de los campeonatos”, explicó.

Días complicados para Néstor Araujo

Antes de sufrir la lesión, Néstor Araujo era habitual en el 11 inicial del América, estuvo a nada de emigrar al futbol de Grecia con el AEK de Atenas, pero la vida le cambió.

“Ha sido muy complicado, nunca lo hablo ni con mi esposa. Me he comido muchas cosas solo y ha sido muy difícil sobre todo los primeros meses. Ahora creo que mentalmente estoy más fuerte, me ha ayudado mucho", confesó el ex del Celta de Vigo.

Sin embargo, entiende "su realidad" actual y espera paciente por recuperar al 100 su nivel y pelear por la titularidad para buscar los títulos del Clausura 2024 y de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Se me cambió la tortilla por completo, a veces ni te voltean a ver, no eres considerado en ningún lado, peor acepto mi realidad y ahora lo que más necesito es hacerlo bien cuando se me presente la oportunidad. Estoy en un buen equipo”, concluyó.