Una vez más el ex portero Oswaldo Sánchez dio de qué hablar. En su etapa como portero llegó a ser uno de los consentidos de la afición, sobre todo de las Chivas, Santos y de la Selección Mexicana; sin embargo, actualmente es más común verlo convertido en viral o que sea blanco de las críticas por sus comentarios en las redes sociales.

En esta ocasión el ex guardameta del Rebaño se robó la atención de los usuarios de la red social X (antes Twitter) por un comentario que hizo para sí mismo, lo que no fue del agrado de la gente, la cual aprovechó el momento para tundir con todo al también ex cancerbero del Tricolor.

¿Qué fue lo que hizo Oswaldo Sánchez?

Resulta que al ex arquero se le ocurrió compartir una imagen de su etapa cuando era jugador profesional; en la fotografía se puede ver a 'San Oswaldo' realizando un vuelo mientras evita que la pelota se interne en sus redes defendidas durante un juego de la Selección Mexicana.

Hasta ahí no había problema. La polémica se desató por que en la descripción de la postal redactó ‘Aerolineas San Oswaldo’, acompañado de los emojis de guantes y un balón de futbol.

De inmediato, los usuarios de la otrora red social del pajarito reaccionaron con dureza, pues consideraron que se estaba elogiando a sí mismo y le recordaron sus errores en el pasado que llegaron a costarle goles en contra a sus equipos.

“Ah, pero el de Maxi…”, “Aerolínea chafa :(”, “De última hora, caen las aerolíneas Oswaldo jajaja”, “La aerolínea no llega a su destino”, “Las aerolíneas no llegaron en el gol de Maxi”, “Gracías a esas aerolíneas de mier… un 24 de junio en el mundial vs Argentina, nada más la viste pasar con el disparo de Maxi…”, fueron algunos comentarios de los antes llamados tuiteros.