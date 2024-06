El técnico Miguel Piojo Herrera, levantó la mano para dirigir a uno de los equipos grandes del futbol en México, en esta ocasión se dijo estar listo para ganarlo todo y poner en el lugar que se merece dentro de la Liga MX a las Chivas Rayadas del Guadalajara, equipo que según a su parecer necesita recuperar el protagonismo que en algún momento tuvo.

¿Qué dijo Miguel Herrera de Chivas?

En una entrevista para un medio, el Piojo fue claro de sus intenciones, considerando que el cuenta con las capacidades necesarias para tomar el mando de Chivas; “Con cualquiera de la Liga MX. Siempre lo he dicho Chivas va a ser muy difícil no porque yo quiera, porque al final de cuentas es trabajo y uno tiene que trabajar donde lo llamen, demostrar que tienes capacidad. Creo que la estirpe que he establecido por lo que gane en América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver o que Chivas reciba tranquilidad con que yo vaya a dirigirlos”.

El último equipo que dirigió en la Liga MX fueron los Xoloitzcuintles de Tijuana, con el cual no le fue muy bien, dejando al cuadro fronterizo en el puesto 15 con 14 unidades.

“Si en algún momento me llaman yo siempre estaré listo para cualquier equipo. Es trabajo siempre tendré la camiseta y en el corazón al Atlante, porque es el equipo al que le voy desde chavito. Estaré muy agradecido con todos los equipos que me han dado trabajo y el que venga a buscarme, me entregare al máximo. Yo siempre me pongo la camiseta del equipo que dirijo y trato de ganar el partido que viene y contra quien sea”.

Actualmente el Piojo se encuentra sin equipo y está en una faceta de analista para el medio FOX Sports para la Copa América.