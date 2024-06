Parece que Miguel Herrera disfruta mucho su nueva etapa como comentarista de televisión y la mejor manera de hacerlo es con una discusión muy a su estilo, pues el ex técnico de la Selección Mexicana no aguanto una discusión con Fernando Cevallos previo al debut de México en la Copa América frente a Jamaica.

Durante la transmisión de La Última Palabra de Fox Sports, Herrera adelanto que el juego que tendrá México ante los Regge Boyz, el cuadro dirigido por Jaime Lozano tiene todas las ventajas para imponerse en este partido.

¿Por qué se enojo Miguel Herrera?

El ex técnico de los Xolos de Tijuana fundamento su comentario por la situación que vive Jamaica; “Como selección, como federación se han estancado, no tienen liga y como muchos están viviendo en Inglaterra y juegan en ligas de allá el físico los hace crecer”, explicación.

Ante ese comentario, Miguel Herrera, nunca espero que Fernando Cevallos le contestara; “Nada más no cambiemos el discurso si hay una sorpresa que han mejorado, van emparejando los jugadores de Jamaica, nada más no cambiemos el discurso”.

"NO SOY COMO TÚ" 😡@FerCevallosF hizo enojar a @MiguelHerreraDT.



"No sé para ti que están sentado en una silla y no te has parado en una cancha a trabajar" 🔥#LUP pic.twitter.com/35ESoHrAyx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 22, 2024

El exjugador Miguel Herrera explotó inmediatamente diciéndole; “Yo no soy como tú, no soy como tú que sales diciendo una cosa y ayer dijiste otra. Yo siempre he dicho lo que tengo que decir. Yo siempre he dicho lo que tengo que decir, para mi México va ganar y, si, no analizaremos por qué perdió”.

Fabián Stay y Christian Chaco Giménez entraron al quite para calmar las cosas entre los comentaristas.

Este sábado la Selección Mexicana entra en acción dentro de la Copa América, a las siete de la noche enfrentan a Jamaica dentro del Grupo B.