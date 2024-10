Pocho Guzmán rompió el silencio sobre su doping positivo que le costó salir de Chivas en 2020

En 2020, de la mano de Ricardo Peláez, Chivas invirtió cerca de 50 millones de dólares en ocho fichajes. Uno de ellos era el Pocho Guzmán, jugador que regresó al club tras brillar con el Pachuca.

Sin embargo, el gusto le duró muy poco al atacante rojiblanco, ya que no pudo ni debutar, debido a que había dado positivo a un control antidopaje meses antes cuando aún jugaba para los Tuzos. Su fichaje se cayó y tuvo que cumplir una sanción de casi un año sin jugar.

¿Qué dijo el Pocho Guzmán de su doping positivo?

Tuvieron que pasar cuatro años para que el Pocho Guzmán hablara del doping positivo que manchó su carrera. Durante una charla en el podcast de Ramoncito Morales, el capitán del Rebaño Sagrado contó lo difícil que fue asimilar la noticia de que se quedaría sin volver al Guadalajara por un tema de dopaje.

“Vienen y me dicen: ‘hace seis meses te salió un dopaje positivo’, pero yo dije cómo, si esos resultados salen seguidos. Tuvo controles de dopaje 15 y 22 días antes y un mes después. No comí por tres días, le daba vuelta al cuarto porque yo era inocente”, señaló el Pocho Guzmán.

Por otra parte, el jugador del chiverío señaló lo complicado que fue asimilar todas las críticas y especulaciones de la gente, que lo señalaban de ser un adicto, sin saber que un deportista puede dar positivo por algún medicamento que haya tomado.

“Ahorita la gente me ve y me dice ‘marihuana y cocaína’, pero no saben ni la sustancia que te sale en el control de dopaje. Yo presenté pruebas, conversaciones, todo. La gente no sabe, pero incluso por ponerte un medicamento en las uñas como el Cubo Torres, te sale un dopaje positivo”, comentó.

Pocho Guzmán fue uno de los ocho refuerzos de Chivas en 2020. Foto: Chivas

¿Le tocó vivir el doping junto con otra tragedia?

El Pocho Guzmán no sólo tuvo que afrontar el tema del doping positivo con Pachuca, ya que cuando le informaron que sería sancionado, a la par ocurrió un incidente familiar que devastó a sus seres cercanos.

“Acababa de poner un negocio mi hermano de muebles, y el lunes se incendia. Imagínate, nunca habíamos visto llorar a mi papá”, finalizó el Pocho Guzmán.