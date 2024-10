Chivas estaba enfocado en meterse a la Liguilla de manera directa y, pese a la derrota del sábado ante el Atlas, las posibilidades continúan intactas. Sin embargo, de manera abrupta un tema sacudió por completo al club, ya que parece inminente la salida de Fernando Gago, quien se iría a dirigir a Boca Juniors.

Se hablaba de que después del Clásico Tapatío, Gago tomaría rumbo a Argentina. No obstante, antes del juego, el entrenador sudamericano negó cualquier contacto con los Xeneizes. En la conferencia de prensa, su discurso no cambió, señalando que él tiene contrato con el Guadalajara y quiere cumplirlo.

¿Qué comentarista reventó a Fernando Gago?

Luego de que negó que existe algún tipo de contacto con Boca Juniors, Fernando Gago ha sido blanco de infinidad de críticas, no sólo en México, ya que en Argentina lo han tundido por señalar que el falso que esté cerca de regresar a dirigir a su país.

Uno de los que más severos fue contra el entrenador argentino es Fernando Cevallos, comentarista de Fox Sports y recalcitrante aficionado del Guadalajara, quien lo tachó de “mentiroso y cobarde” por no hablar de frente que ya tiene un trato con los Xeneizes.

"Lo que no se vale es salir a mentir como ha mentido ahora y decir: 'No hay contactos, nadie me ha buscado'; si el día de mañana (hoy) Fernando Gago firma con Boca Juniors, Fernando Gago eres un mentiroso. Qué mentiroso y qué cobarde", expresó el comentarista de Fox Sports.

¿Cuándo se va Gago a Boca Juniors?

Lo que parecía un hecho la semana pasada, se ha frenado de momento. Fernando Gago ya se habría arreglado con Boca Juniors para ser su nuevo entrenador, pero como no han pagado los dos millones de dólares de su cláusula de recisión, no ha podido concluir su relación con Chivas.

La situación se ha tornado tensa en el Guadalajara, ya que se habla de que los jugadores están molestos con Gago por la falta de claridad, incluso habrían pedido su salida del club.

Se habla de que Boca desea abonar al Guadalajara lo del pago por la salida de Fernando Gago los próximos dos años, situación a la que ya se habría negado la directiva rojiblanca.