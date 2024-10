La noche del sábado pasado, el boxeo mexicano vivió uno de sus episodios más escandalosos de los últimos años, ya que se canceló la pelea de Omar Chávez con Misael Rodríguez, justo cuando estaban por subir al ring.

Sin embargo, pese a toda la controversia que ha surgido del tema, la realidad es que todos los reflectores están encima de Julio César Chávez y David Faitelson, quienes se han dicho de todo en redes sociales en estos días.

¿Qué le dijo Julio César Chávez a David Faitelson?

Desde el sábado por la noche, Julio César Chávez y David Faitelson se ha enfrascado en una serie de dimes y diretes. Por un lado, el César del Boxeo defiende a su hijo Omar, asegurando que no existía cláusula de rehidratación y además había dado el peso en el pesaje antes de la pelea, echándole la culpa al Chino Rodríguez por no realizar la pelea.

Por su parte, Faitelson ha aplaudido la decisión de Misael de no subir al ring contra el menor de los Chávez, ya que estaba 10 kilos arriba de lo pactado, por lo que se deben hacer respetar la reglas, comentario que no le gustó para nada a JC Chávez.

“Sigues desprestigiando David, ¿qué tipo de periodista eres? Estás hablando pura mierda, por eso nadie te quiere y créelo David, no seguiré tu juego”, escribió Julio César Chávez en X.

No tardó mucho en llegar la respuesta del comentarista de Televisa: “Admirado y respetado Julio: Primero, que te quede claro que no hago periodismo para que me quieran… Eso me tiene sin cuidado. Y dos: Yo no tengo problema en que me sigas o no ‘el juego’. Solo espero que las Comisiones de boxeo no sigan tu ‘juego’ para defender lo indefendible: la indisciplina de tus hijos para con un deporte como el boxeo. Yo no soy ni tu amigo, ni tu compadre, ni uno de tus muchos aduladores. Yo soy periodista y me debo a la verdad. Que tengas buenas tardes”.

Así fue la pelea entre David Faitelson y Julio César Chávez en redes sociales. Foto: Especial

¿JC Chávez ya no le hablará a Faitelson?

Luego de la respuesta contundente de David Faitelson, Julio César Chávez le advirtió que jamás le iba a volver a dirigir la palabra, ya que él lo consideraba un amigo, pero por su mensaje se dio cuenta de que no era así.

“Qué bueno saberlo, yo sí te consideraba un amigo de hoy en adelante no te dirijo la palabra, no hasta pronto sino hasta nunca, que la sigas pasando bien”, comentó JC Chávez.

Cuando parecía que la polémica se iba a terminar ahí, Faitelson decidió que tenía derecho de réplica, asegurando que no le importaba para nada que la Leyenda de boxeo mexicano no le vuelva a hablar.

“Julio: no confundas la amistad con el trabajo. Si fueses mi amigo, separarías una cosa de la otra. Yo no puedo tener “amigos” en el medio porqué cuando debo criticarlos nada puede “nublar” mi criterio. Ni hablar. Si no me quieres hablar, no hay problema. Allá tú y tú consciencia…”, finalizó.