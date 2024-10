La máxima figura del boxeo mexicano, Julio César Chávez se molestó con el periodista de TUDN, David Faitelson, luego de que realizará una serie de comentarios en contra de su hijo Omar Chávez por la cancelación que tenía programada frente al medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Misael Rodríguez.

Lee también VAR revela que un gol del Atlas en el Clásico Tapatío debió ser invalidado

¿Qué le dijo Julio César Chávez a David Faitelson?

A raíz de la cancelación David Faitelson ha criticado tanto al Consejo Mundial de Boxeo como a su titular Mauricio Sulaimán como al padre del pugilista por no tomarse enserio la profesión del boxeo.

En su cuenta de X el periodista señaló; Ni Julio César Chávez @Jcchavez115 ni nadie está por encima de las reglas y las comisiones… El comisionado Rodolfo Rosales asegura en @MVSNoticias @MVS102_5 que Omar Chávez estaba 10 kilos arriba del “peso arena” establecido…Felicidades a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México por hacer valer las reglas”, comentó.

Ni Julio César Chávez @Jcchavez115 ni nadie está por encima de las reglas y las comisiones…

El comisionado Rodolfo Rosales asegura en @MVSNoticias @MVS102_5 que Omar Chávez estaba 10 kilos arriba del “peso arena” establecido…

Felicidades a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 7, 2024

Esta declaración hizo enfurecer al campeón, Julio César Chávez quien le dijo; “Sigues desprestigiando David qué tipo de periodista eres estás hablando pura mierda por eso nadie te quiere y créelo, David, no seguiré tu juego”, expresó.

Admirado y respetado Julio:

Primero, que te quede claro que no hago periodismo para que me quieran…Eso me tiene sin cuidado.

Y dos: Yo no tengo problema en que me sigas o no “el juego”.

Solo espero que las Comisiones de boxeo no sigan tú “juego” para defender lo indefendible: la… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 7, 2024

Finalmente, David Faitelson le volvió a contestar diciéndole que sus comentarios lo tienen sin cuidado; “Admirado y respetado Julio: Primero que te quede claro que no hago periodismo para que me quieran… Eso me tiene sin cuidado y dos: Yo no tengo el problema para que me siguas el juego”.

Julio: no confundas la amistad con el trabajo. Si fueses mi amigo, separarías una cosa de la otra. Yo no puedo tener “amigos” en el medio porqué cuando debo criticarlos nada puede “nublar” mi criterio.

Ni hablar.

Si no me quieres hablar, no hay problema. Allá tú y tú… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 8, 2024

“Solo espero que las Comisiones de Boxeo no sigan tu juego para defender lo indefendible: la indisciplina de tus hijos para con un deporte como el boxeo. Yo no soy ni tu amigo, ni tu compadre y micho menos uno de tus aduladores. Soy un periodista y me debo a la verdad, que tengas buenas tardes”.