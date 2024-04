Con el paso de las jornadas, la euforia por el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández a las Chivas ha ido a la baja. Mucho tiene que ver el hecho de que poco ha aportado el delantero mexicano en el club, ya que se ha pedidos ya varios partidos importantes por varias lesiones.

Eso le ha acarreado infinidad de críticas a CH14, debido a que se esperaba que marcara diferencia en el ataque del Guadalajara, aunado a que se consolidara como el principal líder del equipo, situación que diversos personajes han señalado que está lejos de hacer el futbolista.

Lee también José Ramón Fernández critica fuertemente a Henry Martín por exhibir y jalonear a Brian Rodríguez

¿Qué dijo Ricardo Marín de Chicharito Hernández?

Hace unos días, Carlos Hermosillo aseguró que dentro del vestidor de las Chivas le tienen miedo a Chicharito Hernández, debido a que no se ha mostrado humilde con sus compañeros, sobre todo los jóvenes del club.

Sin embargo, durante una entrevista que dio recientemente, Ricardo Marín echó abajo todas esas especulaciones, porque aseveró que le ha aprendido mucho al delantero mexicano. Además, aseguró que es quien pasa más tiempo en el vestidor apoyando al resto de la plantilla.

“Es de los que más está en el vestidor, también como que bromea, pero ya para partidos, es de los que está ahí y habla después del juego; la verdad es que es un gran líder”, señaló el ‘4K Marín’.

¿Por qué le cedió el ‘14’ a Javier Hernández?

Por otra parte, Marín aseguró que Fernando Hierro fue quien se le acercó para hacerle la petición de que dejara libre el dorsal ‘14’, por lo que en cuanto supo quién los portaría, no dudó en cedérselo a Chicharito Hernández.

“Chicharito tiene un guante en la cabeza, o sea, me ha tocado de repente hacer trabajos de definición y es una locura. (El 14 lo cedí porque) primero se me acercó Fer, este Hierro, me platico y ya no tuve ningún problema. (Con Chicharito) me llevo bien, muy bien, trato de aprender de todo lo que hace, en el día a día; me tocó comer con él y es un tipazo”, finalizó.