América clasificó desde la fase de Play-in a la Liguilla y de inmediato se enfrentará a Toluca, uno de los favoritos a conquistar este torneo Apertura 2024. ¿El favorito? Los Diablos Rojos.

¿Qué dijo el Bufalo Aguirre sobre el juego América vs Toluca?

Sin embargo, esta situación no preocupa en el Nido y hasta lo ven con normalidad. Rodrigo Aguirre, atacante de las Águilas, minimizó que los azulcrema no tengan etiqueta de favoritos en esta ronda de Cuartos de Final.

“No estoy muy al tanto de lo que se habla. Entiendo que sea normal, ellos terminaron segundos y nosotros entramos por Play-in. Llegan como favoritos, pero son partidos mata - mata y no tiene nada que ver lo que pasó antes o en fase regular por muchas cosas", declaró el charrúa.

Aguirre enfatizó previo al compromiso frente a los mexiquenses que la posición en la tabla ya no importa y esta noche comienza una etapa desde cero.

Rodrigo Aguirre celebra el gol del empate americanista. FOTO: Imago7

"El futbol es así, hoy sabemos que empezamos de cero, son ellos contra nosotros y no importa la posición en la tabla. Para la gente de afuera tiene que haber un favorito, lo veo normal por lo que marca la tabla, pero a la hora de enfrentarnos la tabla quería fuera d la cancha y somos", agregó el futbolista de las Águilas.

Rodrigo Aguirre llegó para este torneo al América y de inmediato se ganó con goles y buenas actuaciones un lugar en el esquema de André Jardine, el respeto de la afición y hasta un lugar en al Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa.

“Me siento en un buen momento. Estoy disfrutando y siendo feliz aquí. Va todo de la mano, disfrutar, ser feliz, ser consciente del lugar donde estoy y disfrutarlo hace que después eso se pase a la cancha. Me siento con mucha confianza, soy un agradecido de estar acá con toda la gente que me dio su cariño. Son cosas que van de la mano y hacen que hoy me sienta bien física y mentalmente”, concluyó el Búfalo.