Selección Mexicana: Jaime Lozano anuncia la prelista para la Copa América sin Guillermo Ochoa e Hirving Lozano

Jaime Lozano, respaldado por Duilio Davino rumbo a la Copa del Mundo 2026, dio su prelista de 31 jugadores para los partidos de preparación de cara a la Copa América 2024 del próximo verano.

El Jimmy, en conferencia de prensa efectuada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), reveló su convocatoria en la que no aparecen nombres relevantes en los últimos años para el Tricolor.

Guillermo Ochoa, Hirving "Chucky" Lozano, Henry Martín y Jesús Gallardo, causaron baja y no aparecen en el llamado de Lozano Espín, quién luce seguro luego del fracaso en la reciente Nations League.

"No me gusta dejar gente fuera. Puede ser la única cosa que no me gusta de esta profesión, dejar gente fuera. Fue difícil con Hirving, con todos, de mi parte, por esa calidad, apoyo solidaridad y compromiso. Ellos entendieron y agradecieron la sinceridad y lo frontal que fui. No es corte de caja; es dar minutos y dar protagonismo a la gente que levanta la mano y pide la oportunidad de competir con su selección de manera fuerte", explicó Jaime Lozano.

Otro jugador que tampoco aparece es Raúl Jiménez, el delantero del Fulham no está en la prelista; sin embargo, él no estuvo desde la pasada Nations League debido a que no se recuperó de su lesión.

Jugadores como Orbelín Pineda, Edson Álvarez y Santiago Giménez son elementos que toman mayor protagonismo con el "experimento" de Jaime Lozano de cara a los partidos frente a Bolivia, Uruguay y Brasil.