Santiago Giménez está pasando un momento complicado en su corta carrera. Pese a que tuvo un arranque soñado, donde no paraba de meter goles con el Feyenoord, actualmente atraviesa una severa sequía, por lo que se quedó lejos de pelear por el campeonato de goleo individual en le Eredivisie.

La situación no es muy diferente en la Selección Mexicana, ya que en la pasada Concacfa Nations League, no tuvo mucha actividad ante Panamá y Estados Unidos, porque Jaime Lozano le dio preferencia a Henry Martín.

¿Santiago Giménez ya no quiere jugar en el Tri?

Luego de que no jugó un solo minuto ante Panamá en la Semifinal de la Nations League, un video de Santiago Giménez se hizo viral, ya que sacó la frustración pateando la banca de suplentes.

En el juego por el título, entró de cambio cuando el Tri ya lo perdía 2-0, por lo que no pudo hacer nada para evitar la humillación frente a los vecinos del norte. Eso no sólo molestó al Bebote, también a los aficionados, quienes explotaron contra el Jimmy por no darle más oportunidades al canterano celeste.

Y parece que la falta de actividad tendría consecuencias en el atacante mexicano, ya que según el portal Récord, Santi habría contemplado ya no acudir a los llamados de la Selección Mexicana.

Giménez lamenta el hecho de que esté brillando en Europa, haga u largo viaje para concentrar con el Tricolor, pero el los momentos claves, lo mantengan en la banca. No obstante, dicho medio agregó que ya con cabeza fría, ha tomado la determinación de seguir peleando por un lugar en el cuadro verde de cara a la Copa América.