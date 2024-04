Luego del encuentro entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami por la Vuelta de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el debate eterno entre argentinos y mexicanos se reavivó, luego de los abucheos y críticas a Lionel Messi, Gerardo Martino y compañía. Uno de esos personajes que estuvo en el ojo del huracán fue Jero Freixas, influencer que defendió al conjunto de la MLS.

Tras atacar a Monterrey, asegurando que le molestaron los abucheos y el trato a Messi de parte de la afición de Rayados, además de burlarse del hecho de que México nunca ha sido campeón del mundo, Freixas volvió a atacar al país, ahora con uno de sus jugadores insignia: Santiago Giménez.

¿Qué dijo Jero Freixas de Santi Giménez y la Selección Mexicana?

El influencer argentino aseguró que su país fue muy generoso cediendo al 'Bebote', debido a que se busca que haya más competencia.

"Es un crack. Me hubiese gustado verlo en la Selección argentina, pero también me pareció bien su decisión. Había que compartir un poco con México. Me parece un jugadorazo. Europa le da algo que es importante, te codeas con los mejores jugadores, la verdad es un jugador que me gusta, no quiero meterme en quilombos con 'Jimmy' Lozano pero me parece un gran jugador, criado en el futbol", expresó Freixas.