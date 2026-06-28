La conexión que existe actualmente entre la Selección Mexicana y la afición no se ha sentido jamás en la historia de la Copa del Mundo. La clasificación a fase final en primer lugar con puntaje perfecto, la localía, los festejos en el Ángel, son algunos de los motivos por los cuales los mexicanos están ilusionados con hacer el mejor Mundial en su historia y por eso, tienen preparado un recibimiento especial para el Tri este martes que enfrenten a Ecuador.

A través de redes sociales, el usuario Diego Hernández (@diegooo_hdz) y otros reconocidos perfiles dedicados a apoyar a la Selección Mexicana como @corazonazteca, se dedicaron a impulsar esta propuesta de recibimiento especial para convertir el estadio Ciudad de México en un verdadero infierno para la visita.

Lee también Selección Mexicana: Así fue la ÉPICA remontada del Tri frente a Ecuador en su único antecedente en Mundiales

La propuesta de unos aficionados en redes sociales para recibir a la Selección Mexicana en el estadio Azteca

Con la intención de darle color a la llegada del autobús y motivar a los jugadores de cara al duelo de dieciseisavos de final, la invitación a los aficionados es a partir de las 16:00 horas en la Puerta 6 del Coloso de Santa Úrsula. Además, se hace un llamado a comprar globos, banderas, bengalas de humo con los colores de la bandera mexicana, entre otros.

"La afición mete el primero", se lee en el flyer promocional de este recibimiento que puede pasar a la historia como uno de los más emotivos para la Selección Mexicana.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cómo le ha ido al Tri cuando juega contra Ecuador?