Álvaro Morales, uno de los principales presentadores con los que cuenta ESPN en la actualidad, se lanzó con todo contra David Faitelson, luego de que se filtrara un audio donde se escucha al periodista de TUDN, junto a José Ramón Fernández, Luis García y Christian Martinoli criticar a Inés Sainz.

El conductor de Futbol Picante, aprovechó la victoria del Tri Femenil la noche de este lunes ante Estados Unidos, para felicitar a las futbolistas mexicanas, y también para tundir a Faitelson por sus críticas contra su excompañera periodista en TV Azteca.

¿Qué le dijo Álvaro Morales a David Faitelson por sus críticas a Inés Sainz?

"El triunfo de la Selección Mexicana ayer frente a Estados Unidos es histórico, maravilloso y apoteósico. Felicidades a cada una de las jugadoras, porque se han impuesto a temas y adversidades específicas como el patriarcado. Hoy nosotros no deberíamos estar aquí, hoy tenían que estar todas nuestras compañeras: Julia Headley, Melissa Lara, Carolina Padrón, Kary Correa, si omito alguna, una disculpa.

Hoy tiene que haber más, cada vez más, mujeres en nuestros espacios. Esta es una industria heteropatriarcal, lamentablemente, pero va a ir cambiando. Retadoramente, para seguir hablando de ustedes, tendrán que seguir ganando, para no caer siempre en la condescendencia, para no caer en los bloques de inclusión forzada, la inclusión no tendría que ser forzada, tendría que ser natural.

Cuidado con los 'aliades', aquellos hipócritas que en los cortes pueden tirarle a las mujeres, pero que públicamente prefieren defender prófugos de la justicia o a los mismos animales como los toros, que a las propias mujeres", puntualizó Morales en evidente referencia a David Faitelson.

Felicidades a la Selección Mexicana.



¡Cuidado con los ‘aliades’! pic.twitter.com/IT5RkNZ1sJ — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) February 27, 2024

¿Qué dijo David Faitelson de Inés Sainz?

Faitelson, junto a Luis García, José Ramón y Martinoli, criticó duro a Sainz, tras calificarla como mala persona.

"Me encontré ahorita a Inés (Sainz) bajando. No sé cómo chingados le hará, pero no se hace vieja de ella, se hace más joven. (Lo de ser mala persona) Bueno, pero eso viene incluído, si no, no sería ella. Siempre fue así, muy individualista", expresó Faitelson.

Filtran video de José Ramón, Faitelson, Luis García y Martinoli hablando de Inés Sainz 🧐 pic.twitter.com/E0IapeQkHG — Miguel EQS 🍔🍟🥤 (@JRGeek350) February 26, 2024