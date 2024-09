Chivas ha tenido un torneo lleno de altibajos en el Apertura 2024, pero le ha alcanzado para pelear por puestos que dan boleto a la Liguilla directa. Apenas el sábado perdió ante el América en el Clásico Nacional, pero recompuso el camino derrotando a León el miércoles.

Eso ha generado que la afición se ilusione con la posibilidad de volver a llegar a una Final, aunque detractores como Álvaro Morales han señalado que sólo se trata de un espejismo. Fue por ese motivo, que un fanático del Rebaño Sagrado decidió increparlo.

¿Quién interrumpió a Álvaro Morales?

Luego de que le ganaron en casa al León, todas las miradas están puestas en Cruz Azul, equipo al que las Chivas van a visitar este sábado en la Cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras estaban haciendo un enlace en ESPN con Jesús Bernal desde Verde Valle, un aficionado del Guadalajara se percató de la situación y sin mediar palabra se acercó al reporteo para interrumpir la transmisión y mandarle un mensaje a Álvaro Morales.

“Este señor (Álvaro Morales) es chiva de corazón, pero no lo quiere aceptar. Le pagan para hablar mal de ellos (de Chivas), pero está bien, no importa mientras habla de nosotros tiene qué comer. No descansaré hasta que te vea la playera de Chivas”, comentó en aficionado del Guadalajara.

Luego de que escuchara atento todo lo que le dijo el seguidor rojiblanco, al Brujo Morales no le quedó de otra que comenzar a reír, no sin antes asegurar que lo iba a demandar por difamación, ya que no le agradó mucho que le dijeran que recibe un pago por atacar a las Chivas.

💥 "Este señor es chiva de corazón"



¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul vs Chivas?

Este sábado Cruz Azul y Chivas se verán las caras en la Jornada 9 del Apertura 2024 en punto de las 21:05 horas. La Máquina llega a este compromiso con el ánimo abajo, debido a que perdieron el invicto ante el Atlético de San Luis, donde además expulsaron a Gonzalo Piovi.

Por su parte, el Rebaño sabe que tras derrotar a media semana al León tiene una oportunidad inmejorable de consolidarse como uno de los candidatos a avanzar de manera directa a la Liguilla.