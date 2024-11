Para nadie es un secreto que la Selección Mexicana de Futbol se encuentra en un mal momento y como muestra fue la derrota de 2-0 contra Honduras en San Pedro Sula, dentro de los Cuartos de Final de la Nations League, ante lo ocurrido el periodista de ESPN, Álvaro Morales mencionó que es momento de que la afición muestre su descontento con el TRI.

¿Cuál fue la propuesta que pidió Álvaro Morales a los aficionados que estarán en el México vs Honduras?

Durante la transmisión del programa Generación F, en el cuál participa Morales, pidió que la afición muestre su descontento y enojo con el equipo de Javier Aguirre este martes en la cancha del Estadio Nemesio Diez a las 20:30 horas en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

“Los que fueron y ya compraron boleto para Toluca, y yo sé que para los tolucos es un evento social ir al estadio, vayan vestidos de negro, vayan de negro”.

El Brujo también le pidió a la afición comportarse de manera civilizada ante los hondureños y no repetir algún hecho parecido al que sufrió Javier Aguirre.

De: @AlvaritoMorales

Para: El aficionado mexicano 🇲🇽



"NO VEAN AL TRI" "VAYAN DE NEGRO AL ESTADIO".



La propuesta del conductor aplica solamente para los aficionados que ya cuenten con su boleto, ya que para él sería una manera de manifestarse que non están de acuerdo con el estilo de juego y la poca capacidad de los jugadores en la cancha.

“Le pido a la gente que quiero ver este ejercicio, no vean el partido de la selección mexicana por ninguna de sus televisoras, no lo vean, quiero ver cómo funciona ese ejercicio, no se comporten como fans, compórtense como consumidores, que el negocio y el producto sea de acuerdo a lo que van a pagar”.