Con las redes sociales a todo lo que dan, es casi imposible que las figuras públicas puedan mantener su privacidad. En más de una ocasión se ha destapado un escándalo debido a un video o publicación en las diversas plataformas que hay en internet.

Y en el apogeo de los podcast, muchos han aprovechado para ganar fama filtrando información. En esta ocasión, una declaración candente ha puesto en jaque a los jugadores del América.

Lee también Salinas Pliego 'vetó' a turista gringos del estadio del Mazatlán: 'La música de banda sonará a todo volumen'

¿Qué modelo filtró que jugadores del América la han buscado?

En los últimos años, se han vuelto comunes las historias de futbolistas que aprovechan las redes sociales para buscar modelos y comenzar a coquetearles, aunque usualmente son exhibidos.

En esta ocasión, una modelo que se dedica al contenido erótico, ha puesto a más de un jugador del América, debido a que durante una entrevista, aseguró que elementos de las Águilas la han contactado.

Azúcar Alejandra, quien se dedica a la creación de contenido en internet, fue la reciente invitada al programa de Ryan Hoffman, quien entre la charla, señaló que varias figuras públicas se le han acercado, entre las que destaco futbolistas, principalmente azulcremas, aunque se guardó los nombres.

“Varios jugadores de futbol se me han acercado en buena forma, he tenido buenas amistades. Yo creo que de los que más he tenido son los del América", comentó en el Canal de Rayos X.