Una de las jugadoras de las Águilas del América recientemente compartió una emocionante noticia con sus seguidores en Instagram.

Esta integrante del club de Coapa se comprometió con su pareja y las redes sociales se movieron intensamente con las fotos del romántico momento en el que le propusieron matrimonio en una playa paradisíaca.

La jugadora que es conocida por su habilidad en el campo y su dedicación al equipo azulcrema, dio el 'sí, acepto' a la propuesta, misma que llegó después de casi tres años de relación.

"Forever and ever, yes", fueron las palabras con las que esta futbolista acompañó las postales compartidas en Instagram.

¿Qué jugadora de las Águilas llegará al altar?

La estadounidense Sarah Luebbert es la jugadora del América que se comprometió a la orilla del mar con Xavier Mayol, originario de Barcelona y parte del cuerpo técnico azulcrema como preparador físico, además de que dirige a la Sub-15 del club de la Liga MX.

Cabe señalar que la pareja ha compartido momentos significativos, y ahora están listos para dar el siguiente paso hacia el matrimonio.

Luebbert vive su segunda etapa en la Liga MX Femenil después de un breve regreso a Estados Unidos con el Chicago Red Star; sin embargo, ya ha dejado una marca notable en el futbol mexicano femenil, ya que en el Clausura 2023 contribuyó a que las Águilas se coronaran campeonas.

¿Cómo va el América en la Liga MX Femenil?

El compromiso de Luebbert llega en un momento importante para el equipo femenil del América, ya que ha comenzado su participación en el Apertura 2024 con altibajos.

En su primer encuentro, las Águilas cayeron 2-1 ante Cruz Azul en un partido disputado en las instalaciones de La Noria, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del certamen.