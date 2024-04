La historia entre José Ramón Fernández y André Marín es tan oscura como faltante de detalles. El actual periodista y presentador de TUDN, que llegó a Televisa con cartel de estelar junto a David Faitelson, fue uno de los orquestadores de la salida de 'Joserra' de TV Azteca, buscando ocupar el asiento de jefe de redacción en deportes de la televisora del pedregal.

Ante la falta de conocimiento sobre los eventos puntuales, ahora se ha revelado uno que retrata a la perfección la relación que existe entre estos dos periodistas, luego de que el hijo de José Ramón revelara que en un momento, André Marín intentó golpear a su padre hace unos años.

¿Cómo André Marín le quiso pegar a José Ramón Fernández?

Juan Pablo Fernández, hijo del histórico periodista deportivo mexicano, exhibió que en un lugar público, Marín intentó irse a los golpes con su padre, pese a que 'Joserra' ya se encontraba en una edad avanzada.

"Una vez en San Ángel, (André Marín) le quiso pegar a mi papá, Esto yo nunca lo he dicho, pero se lo encontró y le quiso pegar. Ya mi papá con 70 años. Son cosas que pasan, bueno no, no son cosas que pasan. Hay gente mala en la vida, hay gente mala en las chambas y André es una de ellas", expresó Juan Pablo Fernández.

Pese a que el hijo de José Ramón se rehusó a revelar mayores detalles sobre el incidente, la relación entre los periodistas estaba completamente rota tras la salida de Fernández de TV Azteca, lugar en el que laboró por más 33 años, y donde Marín comenzó su carrera periodística como reportero de cancha y después como presentador de programas como DeporTV o Los Protagonistas.