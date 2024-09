El futbolista argentino Ángel Di María, alabado especialmente por su papel en el Mundial de 2022, tendrá una serie documental en Netflix que indagará en su vida personal y su carrera y se estrenará el próximo 12 de septiembre.

La producción, titulada 'Ángel Di María: Romper la pared', se divide en tres partes que componen un relato "íntimo e inédito" del reconocido jugador de la selección argentina de futbol, explica la plataforma de streaming en un comunicado.

¿Qué aspectos abordará el documental de Di María?

De esta forma, el documental, producido por PEGSA, hará un recorrido por "los sacrificios, las frustraciones, los logros y los triunfos" de Di María, destacará sus momentos más significativos dentro y fuera del campo y mostrará "al hombre detrás del deportista".

'Romper la pared' se suma a otros títulos biográficos de futbolistas estrenados en Netflix como 'Beckham' o la recién anunciada serie sobre el colombiano James Rodríguez, así como a producciones enfocadas en este deporte como 'LALIGA: Más allá del gol'.

En los últimos años, otras empresas como Amazon han invertido en producciones sobre deportes, con títulos como 'Six Dreams' (sobre la primera división española de fútbol en la temporada 2017-2018) o 'All or Nothing', que en cada temporada indaga en un equipo de una disciplina distinta.

“Todos los héroes merecen que su historia sea contada”. La serie documental Ángel Di María: Romper la pared llega este 12 de septiembre a Netflix. pic.twitter.com/ngJB7dtaxo — CheNetflix (@CheNetflix) September 5, 2024

¿Qué jugadores aparecen en el documental?

Netflix publicó este jueves un vídeo promocional del proyecto sobre Di María en el que jugadores de la talla de Lionel Messi, Neymar Jr. o Rodrigo de Paul explican por qué es necesario que exista un documental sobre el argentino.

"Creo que la gente puede conocer un poco más cómo es Di María como persona, todo lo que vivió y pasó", incide Messi en el vídeo.

Por su parte, Neymar, compañero del argentino en el Paris Saint Germain (PSG), destaca todo lo que representa el futbolista, "no sólo para Argentina sino para su familia y amigos".

También aparece en el vídeo el español Sergio Ramos, que asegura que la serie enseñará al público "que los sueños se pueden cumplir a base de esfuerzo, sacrificio y perseverancia".

Netflix publicó este vídeo a raíz del homenaje que recibirá el futbolista -que jugó su último partido con la selección argentina en la final de la última Copa América- en el partido de Argentina contra Chile para las eliminatorias del Mundial de 2026.