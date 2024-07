El boxeador mexicano Saúl Álvarez se ha visto envuelto en una controversia tras un incidente ocurrido recientemente en un restaurante de Mazamitla, Jalisco.

El Canelo, quien disfrutaba de un momento de esparcimiento al parecer junto a otras personas, fue objeto de críticas en redes sociales después de que algunos de sus seguidores recibieran un inesperado 'baño de agua' desde la parte alta del lugar donde se encontraba.

¿Qué fue lo que sucedió entre Canelo y los aficionados?

La situación incómoda se desarrolló cuando algunos aficionados se congregaron en la parte de afuera del restaurante donde se encontraba el peleador y comenzaron a pedirle que se asomara para tomarse fotografías.

Desde la planta baja, algunos seguidores le solicitaron a Álvarez que se asomara, mientras él permanecía en una zona más elevada del lugar, visible, pero sin atender directamente las peticiones de sus admiradores.

En medio de la agitación de los seguidores que esperaban un gesto del Canelo, ocurrió un momento de sorpresa cuando, en lugar de una respuesta positiva o un saludo, alguien desde la parte superior del restaurante arrojó agua hacia los fans que se encontraban abajo.

Este acto provocó una reacción inmediata entre los presentes, con expresiones de sorpresa y molestia ante lo sucedido.

"Canelo, si puedes levantarte para una foto ¡Que se pare, que se pare!", fueron algunas voces que sonaron al unísono en dirección al pugilista hasta antes de que cayera el chorro de agua.

📌LE QUITABA ALGO AL @Canelo ASOMARSE Y SALUDAR⁉️👋



‼️BOXEADOR MAMÓN‼️



👉Admiradores del #CaneloAlvarez le pedían una foto o un saludo en un restaurante de #Jalisco, pero les respondió aventándoles agua 💦.#MuchoDinero y #NadaDeEducación 🥴🥊@GobDeMazamitla

@MazamitlaJal… pic.twitter.com/zaBPtAJhwN — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) July 22, 2024

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al incidente dividiendo opiniones; no obstante, muchos usuarios criticaron a Saúl Álvarez, acusándolo indirectamente de ser responsable del acto de arrojar agua, aunque no se aprecia realmente quién fue la persona específica que llevó a cabo esta acción.

"Canelo no les aventó el agua, fue otra persona", "Canelo es un naco con dinero, sin educación". "Pero ahí andan de arrastrados inflando a un don nadie", "El dinero no da la educación y menos cuando no te la dieron en casa", "Canelo entiendo que a veces pueda ser molesto que la gente te pida fotos todo el tiempo, pero debes de entender que gracias a esa gente que te apoya hoy eres multimillonario. Lástima que seas tan prepotente, creído y ma....", fueron algunos de los comentarios en redes.