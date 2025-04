Carlos Hermosillo encendió la controversia al revelar en el programa 'Faitelson sin Censura' de TUDN detalles sobre presuntos actos de corrupción en el futbol mexicano,

Como propietario del Club Atlético Real Morelos 27, equipo que participa en la Tercera División, el 'Grandote de Cerro Azul' expuso manejos que, según él, afectan gravemente la integridad de esta categoría, la más baja del circuito profesional en México.

Lee también Luis García no se guardó nada contra los Pumas: "¡Están a años luz de lo que eran!"

El exdelantero de equipos como América, Cruz Azul y Chivas detalló cómo las sanciones económicas impuestas a los equipos en dicha categoría parecen ser una práctica sistemática que genera ingresos cuestionables.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Hermosillo a David Faitelson?

“Normalmente en un partido te amonestan a cuatro o cinco jugadores, con un promedio de 500 pesos por tarjeta. Si la tribuna hace un ruido que no le gusta al árbitro, te sancionan con mil pesos”, explicó.

Con 360 equipos en la división, Hermosillo calcula que estas multas representan millones de pesos semanales, lo que calificó como “una corrupción terrible”.

Hermosillo también compartió una experiencia reciente que refuerza sus acusaciones. Durante un partido de su equipo, escuchó audios en los que se indicaba a los árbitros expulsar a jugadores específicos.

“Decían ‘al 18 y al 4 tenemos que expulsarlos’. ¿Con qué ganas inviertes?”, cuestionó, evidenciando cómo estas prácticas desalientan a quienes buscan contribuir al desarrollo del futbol.

Estas revelaciones no solo apuntan a la Tercera División, sino que sugieren un problema estructural más amplio en el balompié nacional.

Más allá de las irregularidades en la Tercera División, Hermosillo lamentó el retroceso general del futbol mexicano. A su juicio, los “intereses” de ciertos grupos han frenado el crecimiento de la industria.

“Estamos viviendo una de las peores etapas del futbol mexicano. Los directivos no se dan cuenta de que, mientras el producto sea mejor, lo van a vender mejor”, afirmó.

El exfutbolista abogó por una renovación en la gestión del futbol mexicano, proponiendo que solo profesionales capacitados ocupen cargos directivos.

“Si quieres una mejor federación y mejores resultados, no digo que vayan los futbolistas, sino gente preparada. Quien no tenga título, no puede estar aquí”, sentenció.