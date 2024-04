El regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández no ha sido el esperado por la afición de Chivas, debido a que por lesiones se ha perdido varios juegos y pese a que ya anotó, la realidad es que poco ha aportado al equipo.

Cabe resaltar que pese a que el principal objetivo de traerlo de vuelta al equipo que lo formó como futbolista es que genere goles y peligro en el ataque del Guadalajara, aunque también se espera que sea el líder y guía de los canteranos.

¿Chicharito no tiene buena relación con sus compañeros?

Desde que Chicharito Hernández volvió a México para jugar de nuevo con las Chivas, se han especulado muchas cosas a su alrededor. Una de ellas es que no suele convivir con sus compañeros.

Y los rumores se han acrecentado luego de que Carlos Hermosillo, exjugador profesional y ahora analista de Fox Sports, aseguró que una fuerte cercana al redil le aseguró que los jóvenes rojiblancos no tienen una buena relación con Javier, que incluso le tienen miedo.

“A mí me parece que el Chícharo... tiene unos movimientos extraordinarios movimientos en la cancha, es un jugador que tiene olfato, pero debe tener mucha mayor humildad. Porque yo ya me enteré que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”, comentó en La última palabra.

Cabe destacar que semanas atrás, se dijo que Hernández Balcázar no convivía mucho con le resto de la plantilla y que incluso tenía un horario diferente, ya que se podía ir antes que el resto en Verde Valle.