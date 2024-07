Una de las máximas figuras del americanismo criticó a Jorge Sánchez por formar parte del Cruz Azul, el chileno no se guardó nada al decir que regresar a un equipo mexicano es un completo fracaso y el jugador tendría muchas cosas que pensar sobre su carrera.

¿Qué dijo Carlos Reinoso sobre Jorge Sánchez?

El maestro como también es conocido y ser leyenda del América en la época de 1970, contrasto su carrera con la del jugador mexicano; “No me gustan los regresos, no me gustan los fracasos, no me gusta la gente fracasada que regresan a un lugar cómodo, a mis los fracasos no me gusta, que el futbol mexicano los aplauda, para mí, este chico fue a Europa y fracaso, por eso regresa”, explicó.

Jorge Sánchez fue campeón con el América y también fue muy criticado por aficionados en la Final del Apertura 2019 contra Monterrey, para el 2022 fue parte del Ajax y de ahí al Porto, aunque nunca logró levantar el nivel requerido en Europa.

Reinoso mencionó que cuando el se fue de Chile nunca más volvió a su tierra, hasta cuando terminó su carrera como jugador.