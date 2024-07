La lucha por Manuel Ugarte se intensifica en el mercado de fichajes. El mediocampista uruguayo del PSG ha despertado el interés de un gigantes europeo tras la excelente actuaciones en la Copa América con Uruguay.

Incluyen al FC Barcelona en la puja por Manuel Ugarte. Fuente: Instagram @ugartemanu

A sus 23 años, Manuel Ugarte se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del fútbol uruguayo. Demostrando su valía al hacerse cargo del último penal en la definición contra Brasil y asegurando la clasificación de Uruguay a las semifinales. Este desempeño no ha pasado desapercibido y ha fortalecido su reputación como un jugador decisivo en momentos críticos.

El FC Barcelona sigue buscando un sucesor para Sergio Busquets debido a que Oriol Romeu no rindió al nivel esperado esta campaña. La salida del capitán catalán dejó un vacío en el mediocampo que Manuel Ugarte podría llenar. Su capacidad para recuperar balones y su visión de juego lo convierten en el candidato ideal para asumir ese rol.

Con su habilidad para manejar el balón, su visión de juego y su fortaleza en el mediocampo, Manuel Ugarte ha demostrado que tiene el potencial para triunfar en cualquier liga del mundo. Su posible traspaso al Barcelona no solo sería un gran paso en su carrera, sino también una oportunidad para el club catalán de incorporar a uno de los talentos más prometedores del fútbol sudamericano.

Además del Barcelona, tanto Manchester City como Manchester United han mostrado interés en Manuel Ugarte. No obstante, el PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, no está dispuesto a dejar ir fácilmente a uno de sus jugadores más prometedores. Se espera que el club parisino pida una suma exorbitante por su pase, lo que complicaría las negociaciones, ya que los barcelonistas no parecen capacitados para pujar con opciones por un futbolista cuyo coste se sitúa en torno a los 60 millones de euros.

El futuro de Manuel Ugarte parece brillante y con el interés de clubes de primer nivel, solo es cuestión de tiempo antes de que dé el siguiente gran paso en su carrera. Mientras tanto, sigue siendo una pieza fundamental para la Celeste, demostrando día a día por qué es considerado una de las joyas del fútbol uruguayo.