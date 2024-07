En un insólito y divertido suceso, un hombre se ha vuelto viral en TikTok tras asistir a misa con auriculares puestos para escuchar un partido de la Copa América. El video, que rápidamente acumuló millones de vistas, ha generado una oleada de comentarios y risas en la popular red social.

Una prueba más de que el fútbol y la fe pueden coexistir. Fuente: TikTok @paauli_fuentes

El protagonista del video, qué no ha sido identificado, mostró que su devoción por el fútbol es tan fuerte como su fe religiosa. En el clip, se le puede ver sentado en una banca de la iglesia, aparentemente atento a la ceremonia, mientras sus auriculares revelan su secreto: estaba siguiendo atentamente el desarrollo del partido de su equipo favorito de la Copa América.

La reacción en TikTok fue inmediata. Los usuarios inundaron la sección de comentarios con mensajes que iban desde la comprensión hasta el humor. "Dale unos inalámbricos, porque si no te delata demasiado", comentó Tatiana Arús al ver las imágenes donde el cable de los auriculares es claramente visible.

El fenómeno no solo ha capturado la atención de los usuarios de TikTok, sino también de los comentaristas del programa Aruser@s. Hans Arús, colaborador del programa, admitió que alguna vez ha hecho lo mismo. "Si coincide tu equipo o selección, tienes que hacer todo lo posible para poder ver el partido", afirmó.

Sin embargo, el presentador Alfonso Arús no está del todo de acuerdo con esta práctica. "Si te coincide con una boda, puedes tener poco margen", dijo, pero "misas que yo sepa, hay a muchas horas". A pesar de su posición más conservadora, Alfonso no pudo evitar bromear sobre el asunto, concluyendo a favor de la Copa América: "Entre la homilía y la narración de Chile, yo me quedo con el partido de Chile".

La Copa América es uno de los torneos de fútbol más apasionantes y seguidos en América Latina y la rivalidad entre los equipos participantes suele captar la atención de millones de seguidores. En este contexto, no es sorprendente que algunos aficionados hagan todo lo posible por no perderse ni un minuto de acción, incluso si eso significa llevar auriculares a una misa.

Este incidente pone de manifiesto la intensidad con la que muchas personas viven su pasión por el fútbol, al punto de integrar sus actividades cotidianas con la necesidad de seguir cada jugada de su equipo. La viralidad del video también resalta cómo las redes sociales pueden convertir momentos ordinarios en fenómenos globales, generando debates y risas en todo el mundo.