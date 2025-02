David Faitelson en los últimos años ha tratado de colocarse como uno de los principales analistas expertos en boxeo. Sin embargo, los puristas de dicha disciplina le han recomendado que se mantenga hablando de futbol.

Eso poco le importa al comentarista de Televisa, quien cada que puede suele dar su opinión sobre el pugilismo, sobre todo si se trata del Canelo Álvarez, quien no gusta de sus comentarios, por lo que decidió vetarlo de sus peleas.

¿Por qué se peleó David Faitelson con el Zar Aguilar?

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, estuvo de invitado especial en el programa de MVS, que es conducido por Carlos Aguilar, David Faitelson y Memo Schutz. En dicha emisión uno de los temas que tocaron fue a quién veían para suceder a Canelo Álvarez como el máximo referente del pugilismo en México.

Faitelson no se guardó nada y le hizo ver a Sulaimán que desde su perspectiva, el box nacional no tenía un futuro prometedor, debido a que no existe nadie de momento que pueda tomar la batuta de Saúl Álvarez.

Ese comentario molestó al Zar Aguilar, quien le dijo que no podía hablar desde el desconocimiento: "¡Es que no tienes idea de boxeo!", agregando que él considera que Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete tiene mucho potencial para hacerlo. El presidente del CMB eligió al ‘Pitbull’ Cruz.

Pese al comentario de su compañero, Faitelson no se retractó y aseguró que no ve a absolutamente nadie con el potencial para convertirse en la nueva figura el boxeo nacional: "Es una realidad de que no hay nombres al nivel de (Marco) Barrera o (Terrible) Morales".

De nuevo Carlos Aguilar, quien es experto en boxeo, se fue en contra de David Faitelson, señalándole que él no está pendiente del día a día del boxeo en México, por lo que no sabe de lo que habla.

"Tú no los cubres, no los conoces. No sabes ni siquiera quién es William Zepeda. ¿Sabes que un mexicano va a Japón a buscar ser campeón del mundo?", dijo el Zar Aguilar a Faitelson.