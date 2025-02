El sábado pasado, en la cancha del Estadio Nemesio Diez se suscitó una polémica jugada de la que se sigue hablando actualmente. En los primeros 20 minutos, Hugo Camberos asistió dentro del área a Alan Pulido, quien marcó el 0-1 parcial.

Sin embargo, según el VAR, el jugador de las Chivas estaba adelantado de manera milimétrica, por lo que el tanto fue anulado. La controversia comenzó desde ese momento, debido que los vectores mostraban una extraña línea roja que estaba mal posicionada.

¿VAR alteró los audios de la jugada de Chivas?

Se ha vuelto ya toda una costumbre que el VAR revela los audios de las jugadas polémicas que se dan en la jornada. El lunes por la noche liberaron el del fuera de lugar de Chivas ante Toluca.

Sin embargo, a muchos extrañó el hecho de que los vectores no estaban en su mismo sitio, aunado a que no se escuchaba sonido ambiente en dichos audios, como usualmente ocurre.

Eso ha llevado a las especulaciones, sobre si la Comisión de Árbitros alteró el audio, cosa que sería muy grave en caso de que se confirmara. Los primeros en resaltar ese detalle fueron los comentaristas de TUDN.

Durante el programa ‘Línea de 4’, el exárbitro Fernando Guerrero les mostró a los analistas en dónde se debieron colocar de manera correcta los vectores, dejando claro que en el VAR lo hicieron de forma errónea.

Fernando Guerrero mostró en TUDN dónde se debieron poner de manera correcta los vectores.

No obstante, Marc Crosas fue quien se animó a exhibir a los encargados del videoarbitraje, señalando que desde su punto de vista es obvio que los audios que sacaron a la luz no son los originales, ya que los editaron para tratar de enmendar su equivocación.

“Hoy creo que ya no estamos discutiendo si es fuera de lugar o no, porque esta es una acción muy justa. Para mí es mucho más grave, porque no están aceptando que cometieron un error que cometieron. Todo lo que nos arroja esto es que han regrabado los audios”, señaló Marc Crosas.

“Eso sería escandaloso, le puede dar la vuelta al mundo”, comentó Alex de la Rosa, quien fue secundado por sus compañeros, ya que todos consideran que el Comisión de Árbitros están tratando de modificar las evidencias en su favor para evitar las críticas.