Alan Pulido regresó este torneo a Chivas para reforzar al equipo, ya que en torneos anteriores han sufrido para tener a un ‘killer’ en la delantera. Y el efecto fue inmediato, debido a que hizo gol en su primer juego de Liga ante Xolos.

Muchos aficionados del Guadalajara confían en que el atacante de 33 años va a ayudar a que el equipo regrese a los primeros plano y porqué no, a que termine la sequía de títulos en la Liga MX.

¿Qué dijo la exnovia de Alan Pulido?

Apenas regresó a México luego de cuatro años en Estados Unidos jugando en la MLS para el Sporting Kansas City y la polémica ya envolvió a Alan Pulido. Todo debido a unas recientes declaraciones de su exnovia, Gaby Ramírez.

La conductora que actualmente trabaja en Imagen TV, recordó la relación que tuvo con el ‘Peluchín’ años atrás, revelando que pese a que tuvo muchos momentos felices, ambos fueron bastante tóxicos.

"Fue una relación tóxica por parte de los dos. También fue bonita, hubo de todo, duramos cuatro años y se acabó… Perdí un año de trabajo por él", comentó en una charla con Érika González.

En los inicios de su carrera con Tigres, Alan Pulido comenzó una relación con la conductora regia, Gaby Ramírez. Foto: Especial

Esa última declaración llamó mucho la atención, por lo que le pidieron a Ramírez que explicara por que el futbolista, ese ese entonces de Tigres, fue el culpable de que perdiera su empelo.

“(En el Mundial de Brasil 2014) me quedé más días porque él (Pulido) me lo pidió. Cuando volví me dijeron: ‘ya no tienes trabajo’ y me fui", señaló Gaby Ramírez.

Finalmente, la conductora regiomontana reveló cuáles fueron los verdaderos motivos por los que decidió terminar su noviazgo con Alana Pulido, justo cuando estaban a punto de comenzar a vivir juntos en Grecia para jugar en el Olympiacos.

"Me dijo ‘oye, me voy a Grecia, vente para acá’. Como no tenía trabajo, me fui un mes. Ahí me enteré que me había engañado en el Mundial.

"Cuando uno no tiene nada, todo es bonito, pero cuando ya avanza y crece en lo laboral, se olvida de las personas que estuvieron ahí. Yo estuve desde que no era nada y hubo muchos engaños, muchas fotos, muchos videos... le sufrí demasiado. Los dos fuimos muy tóxicos. Yo estaba súper enamorada, pero no jaló", reveló la exnovia de Alan Pulido.

Así reveló Alan Pulido su relación con Gaby Ramírez