Chicharito Hernández a media semana acabó con su sequía de goles de casi un año en Chivas (el último había sido en abril de 2024). El delantero rojiblanco le anotó al Cibao en primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

Parecía que con esa anotación había llegado la reconciliación del atacante con su afición, que ahora le pide que lo repique en Liga, donde se enfrentarán al Toluca. Sin embargo, una publicación en redes sociales acabó con el efímero romance, ya que dejaría claro que CH14 no está totalmente enfocado en el club.

¿Por qué Chicharito se enojó con aficionado de Chivas?

Hace unos días una fotografía enfureció a los seguidores de Chivas. En ella se veía a Chicharito Hernández acostado en una cama con el trofeo que ganó su equipo de la Kings League Américas, Olimpo United.

De inmediato los aficionados del Guadalajara comenzaron a criticarlo, ya que consideran que debería de estar concentrado en seguir haciendo diferencia y goles con el club, ya que hasta ahora no lo ha conseguido.

Uno de los fanáticos le lanzó un comentario que claramente le dolió al futbolista tapatío: “Por eso Chivas está como está”. De inmediato llegó la respuesta de CH14, asegurando que una cosa no tenía y que estaba comprometido en que salieran las cosas de la mejor forma con el Rebaño Sagrado.

Esta fue la contundente respuesta de Chicharito a un aficionado que lo criticó. Foto: Especial

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram, signifique que le estoy prestando más atención a eso, que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como TODOS QUISIÉRAMOS NO significa que NO estoy totalmente entregado a este club”, fue parte del mensaje que lanzó Chicharito.

Por otra parte, le pidió al aficionado de las Chivas que mejorara en sus temas emocionales, debido a que se deja llevar mucho por lo que pasa en redes sociales, aunque no refleje la realidad de las personas.

“Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es solo un uno por ciento de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo”, finalizó Chicharito.