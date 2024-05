En el mes de marzo pasado, la polémica se desató entre los aficionados de las Chivas y la entonces pareja sentimental de Cristian Calderón, Adriana Castillo, todo gracias a una serie de 'recados' que la exesposa del 'Chicote' mandó en contra de los seguidores rojiblancos.

Lee también Fernando Hierro dejaría a Chivas al final del torneo para ir a Arabia Saudita; ya tendrían a su reemplazo

En aquel entonces, Castillo salió en defensa de su entonces marido, quien ahora forma parte de las filas del América. Para ser exactos, fue previo al choque que entre las Chivas y las Águilas por la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando varios fanáticos del equipo rojiblanco se lanzaron con todo en contra del 'Chicote', ya que el jugador reveló que su corazón era americanista desde pequeño.

En ese momento, Adriana defendió a su pareja calificando a los aficionados de las Chivas, como un "asco", a pesar de que ella siempre se había identificado con el rebaño.

¿Cuál fue la ofensa de Adriana Castillo contra la afición de Chivas?

"Yo siempre fui chivista desde niña, pero la afición es un asco, en vez de apoyarte te da para abajo. Los de la barra mis respetos, a ellos sí. Vivimos momentos felices en Chivas, pero fueron más malos, y fue más en el aspecto de la afición, no sabe respetar a la familia”, expresó en aquel momento Adriana Castillo.

Meses después, se dio conocer que la pareja había terminado con su relación, lo que fue confirmado por la madre de los hijos del 'Chicote' al periodista de Azteca Deportes, David Medrano, y quien sirvió de enlace para que los aficionados del Rebaño recibieran las disculpas de Adriana Castillo.

¿Cómo se disculpó la exesposa del 'Chicote' Calderón?

"Señor Medrano, a ver si en su programa me pueden ayudar a decir que mi matrimonio con Cristian Calderón terminó, estamos separados y no quisiera que me metieran ya en más temas de futbol o cosas que me vinculen por respeto a mis niños y a mí", explicó en un audio el comunicador.

"Pedir disculpas a la afición de Chivas por lo que dije en su momento, pero es muy frustrante cuando se meten con la familia. Es una situación muy complicada por la que estoy pasando, no es nada fácil asimilar esto y más cuando una persona que amaste y amas te paga muy mal", mencionó la expareja del ahora elemento del América.