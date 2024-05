El Piojo Alvarado pudo haber triunfado con el Manchester City en Inglaterra, pero, por fin ha revelado qué le impidió ser parte del conjunto de la Premier League.

El ahora futbolista de las Chivas confesó en una entrevista con el club rojiblanco los motivos que le hicieron no haberse podido formar con los citizens.

"Me tuve que regresar (a México), era yo y (Phil) Foden (en categorías inferiores). Nos pidieron nuestros papeles y para no hacerla tan larga, se quedó (su inscripción al equipo) por un comprobante de domicilio. Como yo no lo llevé y era de México, en lo que me llegaba el comprobante desde México, pues se decidieron por él (Foden)", explicó.

Lee también ¡Confirmado! David Faitelson sí está vetado para la pelea del Canelo Álvarez

Pero ese no fue el único documento que le faltó: "A parte no llevaba las copias de los INE de mis jefes, entonces valió madres y así se me acabó el sueño. También llevaba yo las fotos en tamaño pasaporte y eran tamaño infantil a color".

Tras confesar esto, el ex de Cruz Azul aseguró no sentirse mal por lo que le sucedió y se dice orgulloso de su carrera en el futbol.

"Hoy estoy orgulloso y todo lo que he hecho me trajo aquí", añadió.