Mario Carrillo reventó al América y a los Rayados, luego de sus respectivos fracasos en la Champions Cup de la Concacaf, ante Pachuca y Columbus Crew, respectivamente.

Durante el programa Futbol Picante, de ESPN, al exentrenador le preguntaron que cuál había sido más fracaso, lo de las Águilas o lo del conjunto regio, a lo que Mario expuso:

"Los dos son un fracaso tremendo, los dos agrandados, habladores. Los dos equipos no estuvieron finos. Simplemente para mí fueron lamentables los dos, no hay ni a cuál irle".

Mario Carrillo aseguró que Columbus Crew le dio "cátedra" a Rayados del Monterrey

Tras haber reventado al América y a Rayados, Mario Carrillo se centró en lo que analizó del juego del miércoles en el Gigante de Acero y destacó que desde su punto de vista, "Columbus dio cátedra".

"Monterrey, yo pensaba que con todo el equipo y con todo su bagaje, podía ganar. No estuvo fino ni el entrenador, es la verdad, lo superaron ampliamente. Los jugadores no estuvieron finos, al final terminaron en una formación que no entendí, no entendí si querían ganar o si querían perder. Los contragolpearon muy fácil. Columbus dio cátedra de cómo se juega con tres delanteros", añadió el técnico campeón de Liga MX en 2005.