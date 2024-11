A un año de que David Faitelson sorprendió a todos con su decisión de comenzar a trabajar en Televisa, las reacciones en su contra no paran, debido a que el polémico comunicador aseguró que nunca iba a ser parte de dicha televisora.

Y los ataques han llegado principalmente de compañeros con los que trabajó en TV Azteca, quienes también fueron pupilos de José Ramón Fernández, quien se dijo totalmente traicionado por la acción de Faitelson.

¿Qué dijo Christian Martinoli de David Faitelson?

Christian Martinoli y David Faitelson compartieron muchos años juntos en TV Azteca, donde aprendieron un estilo crítico y directo de José Ramón Fernández, uno de los principales detractores de Televisa.

Y parece que la determinación de comenzar a trabajar para la televisora de Chapultepec sigue siendo incomprensible para muchos, pero no para Christian Martinoli, quien aseguró que Faitelson siempre ha sido muy incongruente.

Durante una charla que tuvo con Alejandro Blanco en su canal de YouTube, el famoso comentarista de TV Azteca señaló que no se le hace raro lo que hizo su excompañero, ya que siempre se caracterizó por decir una cosa y hacer otra.

Christian Martinoli aseguró que le tiene mucho respeto a David Faitelson por su paso juntos en TV Azteca. Foto: Especial

“A Faitelson le tengo un tremendo respeto, le tengo mucho cariño... Es el maestro de la incongruencia, porque David lo que te dice en una hora, a la otra hora la cambia, pero no me extraña, porque así lo hacía en la redacción (de TV Azteca), es una tormenta de ideas, un huracán”, señaló Martinoli.

Sin embargo, pese a que ahora son competidores por el rating en las televisoras más importantes de México, Martinoli aseguró que le sigue guardando mucho respeto a quien fue por mucho tiempo su jefe en la empresa del Ajusco.

“Le tengo un gran respeto, admiración, siempre lo he dicho, me parece el número uno, podré estar de acuerdo o no con su actualidad o lo que dice”, finalizó Martinoli.