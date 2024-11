Christian Martinoli volvió a encender los reflectores tras declarar que no asistiría al podcast del cronista de TUDN, Antonio De Valdés.

Durante una charla con Alex Blanco, comentarista de Fox Sports, en el podcast ‘Alexpuesto’, el narrador de TV Azteca explicó las razones de su postura, reviviendo una polémica del pasado ocurrida rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Christian fue cuestionado por Alex Blanco sobre si ya había invitado al espacio de Toño de Valdés.

¿Qué fue lo que dijo Christian Martinoli sobre Toño De Valdés?

La respuesta de Martinoli fue contundente y directa: “No, conmigo no se atreve”. Estas declaraciones aluden a una supuesta campaña de desprestigio que, según Martinoli, fue impulsada por los comentarista de Televisa en 2018.

Durante el Mundial de Rusia 2018, Antonio de Valdés hizo comentarios que causaron malestar en el equipo de narradores de TV Azteca.

De Valdés señaló que él y Luis García “hacían mucho a la payasada”. Aunque años después De Valdés aclaró que no los llamó “payasos” directamente, sí mencionó que no compartía el estilo de ambos narradores.

¿Cómo fue la charla entre Alex Blanco y Martinoli con respecto a Antonio De Valdés?

-"¿Ya fuiste con (Antonio De) Valdés, no?", preguntó Alex Blanco.

-"No", respondió Martinoli.

-"¿Con Toñito no? A mi ya me invitó a su casa", cuestionó asombrado Alex Blanco

-"Ve con él", dijo Martinoli de manera irónica. "No, conmigo no se atreve; me tiró mier… Al único que le tiró mier... en 50 años de carrera, fue a mí”, agregó el narrador de la empresa del Ajusco.

-"Pero Toñito es un tipazo", mencionó Blanco.

-"Pues a mi sí me tiró, por eso no me invita", manifestó Martinoli. "Cuando tenía su campañita de desprestigio de 2018, ya sabes. No ves que hasta nos hicieron un comercial", agregó.

"Pero es bueno Toño", aclaró Blanco en medio de la sorpresa.

-"Sí, pero ¿en qué momento dije que sea malo?", expresó Martinoli.

-"Si te invita (Antonio de Valdés), ¿vas?”, preguntó Blanco.

“No”, respondió el comentarista Martinoli de forma tajante.

Martinoli, ha sido invitado a otros programas de la plataforma de YouTube conducido por figuras como el ‘Escorpión Dorado’, Yordi Rosado y Adela Micha; sin embargo, ya no acude con frecuencia a ese tipo de espacios, pues considera que ya todo está dicho sobre su carrera en los medios de comunicación.