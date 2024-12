Las Águilas del América consiguieron su pase a las semifinales del Apertura 2024, derrotando sin menor dificultad a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que se mostró apático en los dos juegos, con este resultado la afición azulcrema no dejo pasar por alto la eliminación para hacerle burla al narrador de Azteca Deportes, Christian Martinolli.

¿Cómo se burló la afición de Christian Martinoli?

Martinolli siempre ha mostrado un gran cariño por el equipo del Estado de México y en diferentes narraciones ha hecho hincapié su amor por el club, además también ha criticado de manera detallada al equipo del América.

Siento que le faltan ojeras y canas. pic.twitter.com/vH5LUJmL8I — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) December 1, 2024

Ahora que se consumó la eliminación la afición del actual bicampeón le hizo burlas, criticas y señalamientos, incluso el mismo narrador también se autocritico diciendo que él se encuentra también en la alcantarilla, frase la cual utilizó en el Apertura 2022 en contra del América.

“Warrior avísame si en esa alcantarilla hay espacio para nosotros…”



-Martinolipic.twitter.com/hlTT2qRy94 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) December 1, 2024

Cuando se trata de Toluca vs América te vuelves un dolor de huevos, hace 2 años te burlaste pero ahora poniendo la cara como debe de ser cabron, te lo reconozco y aplaudo. — Jose Rangel (Soy el Che) (@Che_2000) December 1, 2024

La venganza es más dulce..



Te puse en 4pic.twitter.com/98q1aLyJau — TROLL FOOTBALL (@Troll_FootbaIl) December 1, 2024

Los aficionados no tuvieron piedad y le dijeron que el Toluca no metió las manos contra el América, contenido multimedia y gifs no se hicieron esperar.

Pues ahora la madrina fue para ChorizoPower. No quedará otra que salir de la alcantarilla hasta enero. Esperando que para ese entonces tengamos un DT que sepa jugar partidos importantes. Qué desastre. — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) December 1, 2024

Por otra parte, Christian Martinoli también criticó la postura del entrenador del Toluca, Renato Paiva e incluso pidió su salida del club; “Pues ahora la madrina fue para ChorizoPower. No quedará otra que salir de la alcantarilla hasta enero. Esperando que para ese entonces tengamos un DT que sepa jugar partidos importantes. Qué desastre”.